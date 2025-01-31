ABB Başkanı Mansur Yavaş, Suat Toktaş'ı ziyaret edecek

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve CHP davalarında bulunan bilirkişinin ismini açıkladığı gerekçesiyle ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha sonra Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ı ziyaret için Silivri'ye gidecek.

Suat Aktaş, İmamoğlu'nun ismini açıkladığı bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesi programda izinsiz yayınladığı ve isminin açıklanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.