ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan 1 Mayıs mesajı!

​1 Mayıs 2025 Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye genelinde coşkulu kutlamalarla başladı. İstanbul'da kutlamaların merkezi Kadıköy İskele Meydanı olurken, sabahın erken saatlerinden itibaren sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar alanı doldurdu. Taksim, Beşiktaş ve Şişli gibi bölgelerde ise güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mansur Yavaş'ın mesajı şu şekilde;

"Bugün; emeğin, dayanışmanın, adaletin ve eşitliğin günü…

İnsanca yaşamak, güvenceli çalışmak, adil bölüşmek herkesin hakkı.

Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."