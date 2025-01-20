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ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan İmamoğlu soruşturmasına tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlattığı soruşturma ile ilgili tepkisini dile getirdi.

Haber Merkezi
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ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan İmamoğlu soruşturmasına tepki
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ABB Başkanı Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun hakkında açılan soruşturmaya ilişkin verdiği yanıtı alıntılayan Yavaş, "Sayın Ekrem İmamoğlu’nun gelecekte olmasını arzu ettiği hukuk sisteminden bahsetmesinin ‘tehdit’ neresinde var; anlamak mümkün değildir?" dedi.

Yavaş açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Bu soruşturma kararı Başsavcının, olayı adeta hukuki olmaktan çıkarıp kişiselleştirdiği izlenimi yaratmaktadır. Bunun anlamı da benim hakkımda konuşmayın demektir. Hukuk açısından bu durum kabul edilemez."

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