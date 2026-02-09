ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan kritik toplantı: Mesut Özarslan olayının perde arkasını anlatacak

Keçiören Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Mesut Özarslan’ın açıklamalarının ardından Ankara siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, bu akşam (9 Şubat Pazartesi) CHP Ankara milletvekilleri, belediye başkanları ve parti meclisi üyeleriyle bir araya gelerek bilgilendirme yapması bekleniyor.

Bu akşam yemekte taraflarla bir araya gelecek

Olayın perde arkasını, yolsuzluk iddialarını anlatacak. Sözcü'nün haberine göre Ankara'da belediye tesislerinde bu akşam yemekte taraflarla bir araya gelecek olan Mansur Yavaş bazı başkanların AK Parti'ye geçmeleri konusunda üzerlerindeki baskıları, haklarındaki soruşturmaları da dile getirecek.

Soruşturma baskılarını örneklerle aktaracak

Yavaş kendisiyle ilgili iktidarın soruşturmalarını da anlatacak. Milletvekilleri, parti meclisi üyelerinin sorularını da cevaplandıracak olan Yavaş'ın belediye üzerindeki soruşturma baskılarını da örneklerle aktaracak.

Belediye yetkilileri Mesut Özarslan'ın istifasıyla yemeğin aynı tarihe denk gelmesinin rastlantı olduğunu, bu toplantının 10 gün önce planlandığını söylediler. Özarslan'ın istifasının gündeme gelmesiyle konunun farklı boyut aldığını dile getirdiler.