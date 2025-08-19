ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan sert tepki: 17 kişinin tutuklanması hukukun ters işlemesidir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik son operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 17 kişinin tutuklanmasına sert tepki gösterdi.

"Demokratik işleyişe zarar veriyor"

Yavaş, yaptığı açıklamada, "CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda maalesef hukuk tersine işliyor" ifadelerini kullanarak süreci eleştirdi. Tutuklamaların siyasi motivasyonlu olduğuna dikkat çeken Yavaş, son dönemdeki anket sonuçlarına da atıfta bulunarak bu tür operasyonların demokratik işleyişe zarar verdiğini vurguladı.

ABB Başkanı Yavaş açıklamasını, "İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar. Unutmayın: Hak, hukuk, adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok" sözlerine son verdi.