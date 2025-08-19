  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan sert tepki: 17 kişinin tutuklanması hukukun ters işlemesidir
Takip Et

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan sert tepki: 17 kişinin tutuklanması hukukun ters işlemesidir

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan sert tepki: 17 kişinin tutuklanması hukukun ters işlemesidir
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik son operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 17 kişinin tutuklanmasına sert tepki gösterdi.

"Demokratik işleyişe zarar veriyor"

Yavaş, yaptığı açıklamada, "CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda maalesef hukuk tersine işliyor" ifadelerini kullanarak süreci eleştirdi. Tutuklamaların siyasi motivasyonlu olduğuna dikkat çeken Yavaş, son dönemdeki anket sonuçlarına da atıfta bulunarak bu tür operasyonların demokratik işleyişe zarar verdiğini vurguladı.

ABB Başkanı Yavaş açıklamasını, "İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar. Unutmayın: Hak, hukuk, adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok" sözlerine son verdi.

Gündem
İzmir'de su kesintileri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı
İzmir'de su kesintileri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı
Milli Savunma Bakanı Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile buluştu
Milli Savunma Bakanı Güler, Japonya Savunma Bakanı Nakatani ile buluştu
Yargıtay’dan emsal karar! Herkese açık hesaptan fotoğraf paylaşmak suç sayıldı
Yargıtay’dan emsal karar! Herkese açık hesaptan fotoğraf paylaşmak suç sayıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz dava arkadaşımdır
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz dava arkadaşımdır
17 milyon liralık Ferrari kazasını yapan usta: Müşterimizin mağduriyetini gidereceğiz
17 milyon liralık Ferrari kazasını yapan usta: Müşterimizin mağduriyetini gidereceğiz
Boşanma davalarında yeni dönem: ‘Aile arabuluculuğu’ geliyor
Boşanma davalarında yeni dönem: ‘Aile arabuluculuğu’ geliyor