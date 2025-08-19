ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan sert tepki: 17 kişinin tutuklanması hukukun ters işlemesidir
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik son operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 17 kişinin tutuklanmasına sert tepki gösterdi.
"Demokratik işleyişe zarar veriyor"
Yavaş, yaptığı açıklamada, "CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda maalesef hukuk tersine işliyor" ifadelerini kullanarak süreci eleştirdi. Tutuklamaların siyasi motivasyonlu olduğuna dikkat çeken Yavaş, son dönemdeki anket sonuçlarına da atıfta bulunarak bu tür operasyonların demokratik işleyişe zarar verdiğini vurguladı.
ABB Başkanı Yavaş açıklamasını, "İşte bunun sebebi, hukukun hiçbir yerinde karşılığı olmayan bu uygulamalar. Unutmayın: Hak, hukuk, adalet yoksa, aş da yok; iş de yok; ekmek de yok" sözlerine son verdi.
Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney tutuklandı.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 19, 2025
CHP’li belediye başkanları söz konusu olduğunda hukuk malesef tersine işliyor.
Esas olan tutuksuz yargılama iken, bizde esas tutuklu yargılama, istisna ise tutuksuz yargılama haline getiriliyor.
Tüm anketlerde adalete güvenin…