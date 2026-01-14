ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan su krizine ilişkin açıklama

Başkent Ankara son dönemin en kurak dönemini yaşıyor. Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Konuyla alakalı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kentte su krizine ilişkin açıklama yaptı.

Mansur Yavaş şunları aktardı;

"Dünyanın içinden geçtiği süreç sıradan bir kuraklık değil. Akdeniz Havzası Türkiye'nin de içinde olduğu bu kuşak dünyada en hızlı kuruyan bölge haline geldi. Buharlaşma artıyor, yer altı suları çekiliyor. Bu küresel tablo Elzaığ'ı, Kayseri'yi, Konya'yı da ve Ankara'yı da vuruyor. Ankara en kurak dönemini yaşıyor. Nüfusumuz artarken barajlara gelen su azalıyor. Ankara su açısından fakirleşti. 6 milyona yaklaşan bir şehir ve daha az gelen su... 2050'ye kadar yetecek dediğiniz baraja damla su gelmiyor. Elbette tedbir alıp projeler yapıyoruz. Bu mecralarda özellikle her gün kuraklık Türkiye'yi vurdu diye haber yapan AA, KONU Ankara olunca başka tablo çiziyor."

"Bütün amaç başarılı olan CHP’li belediyelere operasyon" diyen Yavaş, "Belediye Meclis toplantısında sordum. Kaçınızın suyu kesildi dedim. 7 kişi çıktı. Su kesintisi çok az. Bizim görevimiz gerçeği net şekilde paylaşmak" dedi.

Ne yazık ki bazı siyasiler bu meseleyi polemik konusu yapıyor. Ankara halkının karşısına çıkacak olmayanlar bu konuda konuşuyor. Kadı defterdar olmuş, eşek mühürdar olmuş."