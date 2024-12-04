ABB duyurdu: 300 itfaiyeci alımı için mülakat süreci başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından alımı gerçekleştirilecek 300 itfaiye memuru için mülakat sürecine başlandı.

Sözlü sınav süreci 15 gün boyunca devam edecek

ABB İtfaiye Daire Başkanlığı, liyakat usulü ile 300 kişilik itfaiye erini bünyesine dahil etmek için fiziki yeterlilik, araç kullanma ve sözlü sınav sürecini başlattı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden mezun olan 500 aday, uygulamalı sınav parkurunda ve mülakatta geleceğin en donanımlı itfaiye eri olabilmek için ter döküyor.

18-22 Kasım 2024 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan itfaiye eri alımlarının mülakat süreci Ankara İtfaiyesi'nin İskitler'de bulunan merkez istasyonu içerisinde pentatlon, araç kullanımı ve sözlü sınav süreci ile 15 gün boyunca devam edecek.

"Personel gücümüzü artırıyoruz"

Yeni personel istihdam ederek her geçen gün Ankara İtfaiyesi'nin güçlendirileceğine dikkati çeken İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri, “Ankara İtfaiye'mizin araç filosunu yüzde 90 oranında genişlettik, yeni itfaiye istasyonları açtık şimdi de yeni personel alımıyla da personel gücümüzü artırıyoruz. Liyakat esaslı personel alımımıza devam ediyoruz. Bin 500 adayın başlayan mülakatlarında pentatlon, araç kullanımı ve mesleki bilgilerinin ölçümü ile sınava başladık. İtfaiye personel ailemizi güçlendirmek için yaptığımız sınava ülkemizin her yerinden İtfaiye Meslek Yüksekokulu mezunu gencimiz katılıyor” diye konuştu.