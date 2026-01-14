ABB konser davası: Tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tahliye edilen 3 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021–2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen yargılamada yeni bir adım attı. Davada yargılanan sanıklar arasında yer alan ve tahliye edilen 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
ABB’nin konser harcamalarını konu alan dosyaya bakan Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, son duruşmada tutuklu bulunan 5 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti. Bu kararın ardından savcılık, tahliye edilen sanıklar yönünden işlem başlattı.
Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tahliyesi üzerine Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etmişti.
İtirazı değerlendiren Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt'un yeniden tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.