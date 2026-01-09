ABB konser harcamaları davasında tahliye kararına savcılıktan itiraz

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser organizasyonlarına yönelik harcamaların incelendiği ve 5’i tutuklu toplam 14 sanığın yargılandığı davada, mahkemenin tutuklu sanıklar hakkında verdiği tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itirazda bulunuldu.

Ne olmuştu?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser organizasyonlarına yönelik yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında açılan davada önemli bir gelişme yaşanmıştı. Aralarında 5 tutuklunun bulunduğu toplam 14 sanığın yargılandığı dosyada mahkeme, tutuklu sanıkların tamamının yurt dışına çıkış yasağı içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Soruşturmadan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mülkiye Müfettişliği tevdi raporu ile birlikte MASAK, Sayıştay ve bilirkişi incelemelerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında kamu zararına yol açıldığı belirlendi. Yapılan tespitlere göre, belediyenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı kaydedildi.

Soruşturma sürecinde, 23 Eylül tarihinde, aralarında eski belediye yöneticileri ve ilgili şirket temsilcilerinin de bulunduğu 14 kişi, “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.