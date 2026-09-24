ABB Meclisi’nde CHP’nin sandalye sayısı 41’den 11’e geriledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından kararını duyuran Yavaş, istifasının uzun süren değerlendirme ve vicdani muhasebenin ardından alındığını belirtti.

Yavaş’ın istifasını duyurduğu mesajında, 19 Mart ile başlayan ve mutlak butlan tartışmaları da dahil olmak üzere çok sayıda hukuki ve siyasi tartışmayla devam eden süreci de eleştirdi. Türkiye siyasetinin, “Herkesin üzülerek takip ettiği bir noktaya ulaştığını” belirten Yavaş, AKP’ye geçeceği yönündeki spekülasyonlara da kapıyı kapattı.

Yavaş: Seçmenin iradesini başka bir yere taşımayı doğru bulmadım

Seçmenin yalnızca bir isme değil, “Bir siyasi iradeye de oy verdiğinin” altını çizen Yavaş, “Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. O iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil, seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’ın ardından ABB Meclisi’nde 30 CHP’li istifa etti

Yavaş’ın istifasının ardından CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de büyük kan kaybetti. BirGün’ün ulaştığı bilgiye göre, 30 ABB Meclis Üyesi, CHP’den istifasını verdi. İstifaların ardından ABB Belediye Meclisi’ndeki CHP üyesi sayısı 11’e düştü. İstifa eden 30 isimden bazılarının YENİ Parti’ye katılacağı, büyük bölümünün ise Yavaş’ın kararına göre hareket edeceği savunuldu.