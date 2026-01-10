ABB, Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eski belediye başkanı Melih Gökçek’in su hatlarına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek yazılı bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan duyuruda, ASKİ Genel Müdürlüğü arşivlerinde bulunan 2012 tarihli resmî belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığı bildirildi. Açıklamada, Gökçek’in “3. hat vardı, kullanılıyordu ancak bağlanmadı” yönündeki ifadelerinin doğru olmadığı vurgulandı.

ABB tarafından paylaşılan belgelere göre, tartışma konusu olan 3. hattın Gökçek’in görevde olduğu dönemde devre dışı bırakıldığı belirtildi. Etimesgut–Bağlıca bölgesinin teknik olarak Kesikköprü’den cazibe sistemiyle su alması gerekirken, bu hattın 2013 yılında iptal edildiği ifade edildi. Bunun yerine bölgenin İvedik Arıtma Tesisi’nden pompaj yöntemiyle, ters yönden beslenmeye başlandığı aktarıldı. Belediyenin açıklamasında, bu sistemin daha kırılgan olduğu, arıza ve basınç düşüklüklerine açık bulunduğu ve kuraklık koşullarında ilk sorun yaşayan yapı niteliği taşıdığı kaydedildi.

Resmî belgeler ve hukuki süreç

ABB açıklamasında, ASKİ’nin 2012 tarihli resmî belgelerinde bağlantı hatlarının geçici olduğunun açıkça belirtildiği aktarıldı. Belgelerde, İvedik–Temelli İçmesuyu Projesi tamamlandığında bu hatların devre dışı bırakılacağının ifade edildiği bildirildi. Bu kayıtlarla, kurulan sistemin kalıcı olmadığı ve yeni bir hattın yapılmasının zorunlu olduğunun resmî olarak tespit edildiği belirtildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, söz konusu zorunlu yatırımın uzun yıllar hayata geçirilmediği ve sorunların ertelendiği ifade edildi. Bahse konu cazibe hattının ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş döneminde tamamlanan Polatlı hattından bağlantı alınarak yapımına başlandığı, projenin bitiş tarihinin Mayıs 2026 olarak planlandığı bildirildi.

ABB, Melih Gökçek’in bu süreçleri bilmemesinin mümkün olmadığını, buna rağmen kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarla sorumluluğun mevcut yönetime yüklenmeye çalışıldığını savundu. Açıklamada, halkta paniğe yol açtığı belirtilen bu açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.