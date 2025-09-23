ABB operasyonunu saatler önce haber vermişti! Melih Gökçek'in pankartını astılar

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Asıl soruşturulması gereken kişinin bu durumu haber vermesi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” sözleriyle Melih Gökçek'e dikkat çekmesinin ardından Ankara'da bir sokağa Melih Gökçek'e benzerliği dikkat çeken bir pankart asıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yıllarında düzenlediği konserlere yönelik harcamalarda “kamu zararına yol açıldığı” iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Melih Gökçek operasyon öncesi bomba görseli paylaşmıştı

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in operasyondan yaklaşık 8 saat önce, gece saat 12.35’te X hesabından paylaşım yaparak adeta operasyonu haber vermişti. Gökçek paylaşımında, “Ankara’da milyarlık vurgun patlıyor. Hazır mısın Ankara? Hazır mısın Türkiye?” ifadelerini kullandı ve paylaşımı profilinde sabitledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, operasyondan haberdar olan Gökçek’i işaret ederek, "Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından bunu duyurması bile olayın siyasi boyutunu gözler önüne sermektedir. Asıl kendisi soruşturulması gereken bu kişinin bu durumu haber vermesini de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Sözcü'nün haberine göre Ankara sokaklarına dikkat çeken bir pankart asıldı. ABB yakınlarına asılan pankarttaki görselin Melih Gökçek'e benzerliği dikkat çekti.