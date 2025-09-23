ABB soruşturmasına CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan tepki

  1. Ekonomim
CHP Ankara İl Başkanlığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Bu operasyon; halkın gönlünde tertemiz yeri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı itibarsızlaştırma girişiminden başka bir şey değildir" denildi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yönelik operasyonda aralarında belediye görevlilerinin de olduğu 13 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Ankara Büyükşehir Belediyemize yönelik başlatılan soruşturma ve yapılan gözaltılar, demokrasiye, halkın iradesine ve Ankara halkının seçimine açık bir saldırıdır.

Bu operasyon; halkın gönlünde tertemiz yeri olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı itibarsızlaştırma girişiminden başka bir şey değildir. Halkın oylarıyla göreve gelmiş, şeffaf ve dürüst belediyeciliğiyle örnek olmuş bir başkanı siyasi oyunlarla yıpratmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak; halkın iradesini yok sayan, belediyelerimizi hedef alan, siyasi hesaplarla kurgulanan bu operasyonların karşısında en güçlü sesimizle duruyoruz. Bizler; Ankara’yı karanlığa teslim etmeyecek, halkçı belediyeciliğin onurunu sonuna kadar savunacağız. Bu saldırılar bizi yıldıramaz, tam tersine mücadele azmimizi büyütür! Halkın iradesi gasp edilemez, Mansur Yavaş yalnız değildir!"

