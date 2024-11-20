  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. ABB'de konser soruşturması: 2 kişi görevden alındı
Takip Et

ABB'de konser soruşturması: 2 kişi görevden alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, konser harcamalarına ilişkin soruşturma kapsamında iki bürokratı geçici olarak görevden aldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABB'de konser soruşturması: 2 kişi görevden alındı
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde konser harcamalarına yönelik yürütülen idari soruşturma sona erene kadar Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Söz konusu soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İBB ve ABB'ye konser incelemesi... Bakan Tunç: Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerekİBB ve ABB'ye konser incelemesi... Bakan Tunç: Yargı ile ilgili cümle kurarken haddi aşmamak gerekGündem

 

Özgür Özel'den belediye soruşturmalarına sert tepki: Denetimden kaçmadık, kaçmayacağızÖzgür Özel'den belediye soruşturmalarına sert tepki: Denetimden kaçmadık, kaçmayacağızGündem

 

Gündem
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması: Fiilen 26 Nisan'da çökertildi
Bakan Memişoğlu: Yenidoğan çetesi suç örgütü fiilen 26 Nisan'da çökertildi
AFAD duyurdu: Muğla'da deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Muğla'da deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'dan ayrıldı
HSK kararnamesi yayımlandı: 332 savcı ve hakimin görev yeri değiştirildi
332 savcı ve hakimin görev yeri değiştirildi
'Kılıçdaroğlu-İmamoğlu' sorusuna Özel'den yanıt: Pazara git ATV
'Kılıçdaroğlu-İmamoğlu' sorusuna Özel'den yanıt: Pazara git ATV
Kayserili genç öğrenciden Avrupa'da büyük başarı
Kayserili genç öğrenciden Avrupa'da büyük başarı