ABB’den 7 noktada ücretsiz çekici hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), trafikte arıza yapan ya da hafif kazalara karışan araçlar nedeniyle sürücülerin mağdur olmaması için başlattığı “Ücretsiz Çekici Hizmeti”ni sürdürüyor.

Bugünden itibaren kentin 7 kritik noktasında, sabah ve akşam yoğun saatlerde kayar kasalı çekiciler hazır bekleyecek. Kış koşullarının etkisini artırmasıyla birlikte ABB, yolda kalan araçlara hızlı destek sağlanması için ücretsiz çekici hizmetini yeniden devreye alıyor.

7 noktada sabah ve akşam saatlerinde araçlara destek

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile yapılan koordinasyon sonucu belirlenen 7 noktada Fen İşleri Daire Başkanlığı’na ait kayar kasalı çekiciler görev yapacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hizmet, 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren hafta içi her sabah 07.30-09.30 ile akşam 16.30-19.00 saatleri arasında verilecek.

Arızalanan veya hafif hasarlı kazaya karışan araçlar, emniyet kontrolünde güvenli bölgelere ücretsiz olarak çekilecek.

Çekicilerin konuşlanacağı noktalar şu şekilde:

• İstanbul Yolu Çıkış İstikameti Bölge Trafik Önü

• Samsun Yolu Aydınlık Kavşak Üstü

• Eskişehir Yolu Merkez İstikameti Bilkent Köprü Altı

• Konya Yolu Merkez İstikameti Shell Benzinlik Önü

• Anadolu Bulvarı Merkez İstikameti Ankara Demir Önü

• Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı Fruko Kavşağı Uygun Nokta

• Turan Güneş Bulvarı Merkez İstikameti Ahlatlıbel Köprü ile Panora Kavşak Arası Uygun Nokta

vatandaşlar '0312 507 41 00' numaralı telefonunu arayarak yardım talebinde bulunabilecek

Tüm çekicilerde Kaza Tespit Tutanağı bulundurulacak ve talep eden vatandaşlara anında teslim edilecek. Ayrıca ihtiyaç duyan sürücülere Zabıta Dairesi Başkanlığı Motorize Timleri tarafından da tutanak ulaştırılacak.

Vatandaşlar yolda kaldıklarında veya çekici hizmetine ihtiyaç duyduklarında Zabıta Daire Başkanlığı Garaj Amirliği’nin '0312 507 41 00' numaralı telefonunu arayarak yardım talebinde bulunabilecek. Oluşturulan WhatsApp koordinasyon grubu sayesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili birimler arasında anlık iletişim sağlanacak.