ABB'den AHBAP açıklaması: Protokolü sonlandırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP Derneği ile Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi için imzalanan Ortak Hizmet Protokolü hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu iş birliğinin Kasım 2025 itibarıyla belediye tarafından tek taraflı olarak sonlandırıldığı belirtildi.

ABB’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, protokolün 16 Eylül 2022 tarihli ve 1812 sayılı Belediye Meclisi kararının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından 26 Eylül 2022’de yürürlüğe girdiği belirtildi. Açıklamada, protokol ve fesih sürecine ilişkin belgelerin de kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

ABB, AHBAP ile protokolün fesih gerekçesini açıkladı

Belediye, fesih gerekçesi olarak protokol kapsamında öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmemesini, ilgili alanda herhangi bir faaliyetin hayata geçirilmemesini ve resmi bildirimlere rağmen yükümlülüklerin tamamlanmamasını gösterdi.

"Ancak protokol kapsamında öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmemesi, AHBAP tarafından ilgili alanda herhangi bir faaliyetin hayata geçirilmemesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan birçok resmi bildirime rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, söz konusu protokol Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım 2025’te tek taraflı olarak feshedilmiştir."

Resmi bildirimlere rağmen yükümlülükler tamamlanmadı

Belediye, fesih gerekçesi olarak protokol kapsamında öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmemesini, ilgili alanda herhangi bir faaliyetin hayata geçirilmemesini ve resmi bildirimlere rağmen yükümlülüklerin tamamlanmamasını gösterdi.

"Ancak protokol kapsamında öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmemesi, AHBAP tarafından ilgili alanda herhangi bir faaliyetin hayata geçirilmemesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan birçok resmi bildirime rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, söz konusu protokol Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım 2025’te tek taraflı olarak feshedilmiştir."