ABB’den kar uyarısı: Ana arterler ulaşıma açık

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırırken, kent genelinde tüm ana arterler ve bağlantı yollarının ulaşıma açık olduğunu duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarını isterken, tüm ana arterler ve bağlantı yollarının ulaşıma açık olduğunu bildirdi.

ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Yılın bu son gününde sevdiklerinize ve evlerinize güvenle ulaşmanız için sahadayız. Lütfen trafiğe çıkarken tedbiri elden bırakmayalım" denildi.

