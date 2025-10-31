  1. Ekonomim
ABB'nin 'konser' davasında duruşma tarihi belli oldu

ABB'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 5’i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına 6 Ocak’ta başlanacak.

ABB'nin 'konser' davasında duruşma tarihi belli oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 5’i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına 6 Ocak’ta başlanacak.

Sanıklar hakkında “nitelikli zimmet” suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayla ilgili tensip zaptını tamamladı ve ilk duruşma tarihini 6 Ocak olarak belirledi.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluştuğu iddia edilmişti.

Soruşturmada 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 5'i tutuklu 14 kişi hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameyi 21 Ekim'de kabul etmişti.

