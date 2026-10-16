ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davanın duruşması 16 Aralık'a ertelendi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya'nın da bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, celse arasında bilirkişi raporunun geldiğini belirterek taraf avukatlarına söz verdi.

Taraf avukatları, bilirkişi raporuna yönelik yazılı beyanlarını sunduklarını söyledi.

Adli kontrol hükümlerine ve bilirkişi raporuna yönelik görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden, sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının devamını ve alınan bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için ek rapor alınmasını istedi.

Sanık avukatları, bilirkişi raporuna katıldıklarını, gelinen aşamada ek rapor alınmasının yargılamayı uzatacağını ve bu sebeple dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesini talep ettiklerini belirtti.

Bilirkişi raporunda dosyaya konu konserlerin piyasa rayiç bedellerine uygun olarak yapıldığı ve kamu zararının bulunmadığına dair tespitlerin yer aldığını belirten sanık avukatları, mahkemeden, yeni veya ek bir rapor alınmamasını ve müvekkilleri hakkında adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Söz verilen tutuksuz sanık Onur Evren, sadece işlerini en iyi şekilde yaptıklarını ve bu sebeple yargılandıklarını savunarak, "Süreç sebebiyle çok zarar gördük. Maddi ve manevi anlamda. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımdaki adli kontrollerin kaldırılmasını talep ediyorum." dedi.

Sanıklar Hüseyin Zehir, Selahattin Çelikkaya ve Hacı Ali Bozkurt da haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve beraatini talep etti.

Söz verilen diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini, alınan bilirkişi raporuyla kamu zararı oluşmadığının belirlendiğini söyleyerek haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istedi.

Duruşma 16 Aralık'a ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren ve Selahattin Çelikkaya hakkında "imza" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, Üstün Alpay hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, dosyaya gelen bilirkişi raporlarının tekrar değerlendirilmesi için ek rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.

İddianameden

ABB'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ABB ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen konser ve teknik hizmet alımlarında piyasa rayiç bedellerine uygun olmayan ödemeler yapılarak kamu zararına yol açıldığı, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen raporla 17 Eylül 2025 tarihli bilirkişi raporunda 2021-2024 yıllarında gerçekleştirilen 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bu suretle toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı ifade edilmişti.

İddianamede, sanıklar ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Hüseyin Zehir ve Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Celal Akbaş ile şirket sahipleri Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Kaan Alp ve Sıla Evren hakkında "zincirleme şekilde nitelikli zimmet" suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Kurtuluş Bakır, şirket sahipleri Arda Akman, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Üstün Alpay hakkında ise "nitelikli zimmet" suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.