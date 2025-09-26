  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. ABB'ye konser soruşturması: 9 kişiye tutuklama talebi
Takip Et

ABB'ye konser soruşturması: 9 kişiye tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB)'nin 2021-2024 konser harcamalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 9’unu tutuklama, 5’ini ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABB'ye konser soruşturması: 9 kişiye tutuklama talebi
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddialarına ilişkin gözaltına alınan 14 kişi Emniyet’teki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ndeki savcılık sorgu işlemleri de tamamlandı. 

Savcılık ifadesi alınan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç'nin Zimmet ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından tutuklanmaları talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi.

Şüpheliler Univerce Şirketi sahibi S. E, Gurudan Şirketi sahibi A. A ve Yalınayak Şirketi ortakları E. D ve L. E ile Büyükşehir Belediye çalışanı O. C. T ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştüGündem

 

Citi: 2030 yılına kadar kripto para piyasası bu rakama ulaşabilirCiti: 2030 yılına kadar kripto para piyasası bu rakama ulaşabilirKripto Para

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Danıştay'dan Kartalkaya kararı: Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline soruşturma izni verildi
Danıştay'dan Kartalkaya kararı: Bakanlık personeline soruşturma izni verildi
İstanbul'da fırtına! Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor
İstanbul'da fırtına! Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den açıklama: Karar onurumuzu zedelemez
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den açıklama: Karar onurumuzu zedelemez
İBB Başkanvekili Nuri Aslan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Barış Yarkadaş CHP'den ihraç edildi
Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Barış Yarkadaş CHP'den ihraç edildi