ABB'ye konser soruşturması | Mansur Yavaş: Gökçek ve ailesinin tamamı hapse girmeden adaletten bahsedilemez

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB'ye yönelik konser operasyonu ve iddialara ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda açıklamalarda bulunuyor.

"Biz adalet istiyoruz"

Dün düzenlenen operasyon ve hakkındaki iddialara ilişkin konuşan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Konser işiyle başlayalım. Daha önce defalarca açıklama yaptım. Geçmişe yönelik bütün konserleri tek tek inceletiyoruz. Hangi konser kaç paraya yapıldı diye sorabilirsiniz. Bu işi yapan yüzlerce firma var. Hangi özellikleri var bu konserleri ne kadar yaptınız diye sorsalardı bugün bunları yaşamayacaktık.

Her konser ayrı bir bedel. Dışarıdaki ekranlar, içeride takılan projektörler. Bunlar otomatik robot. Bir tanesi Cumhuriyet Bayramı için yapılan en büyük sahne.

Bize verilen hak edişte 143 kişi yaklaşık 20 gün çalışmış. Günlük 100 bin lira para alanlar da var. Bunlar uzmanlık istiyor. Bunların konaklaması da var yolu da var.

Biz adalet istiyoruz. Benzer kuruluşlardan bunları alırsınız, diğerleriyle kıyaslarsınız. Eğer burada daha pahalıya yapıldıysa sorumlular cezasını çeker arkalarında durmayız. Şimdiden birilerinin suçlu gösterilmesine de karşıyız.

"Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan asla adalet tesis edilemez"

Sabaha karşı evlerinden apar topar alındılar. İnsanları ifadeye çağıracaksınız, yargılayacaksınız varsa cezasını çekecek. Bu şekilde olmalı. Daha vahim olaylar da var. Akşamdan operasyonu haber veren kişi, Ankara'nın en büyük trolü. Bu ülkede Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan, hapse girmeden ve yaptıklarının hesabı sorulmadan asla adalet tesis edilemez.

Ankara'nın tertemiz ve dürüstçe yönetilebileceğini ispat için göreve geldim. Çalmayacağız, çaldırmayacağız. O kadar yıl belediye başkanlığı yaptım bir soruşturma bile geçirmedim.

"Kamu zararı kaç para olursa tutuklarsınız?"

Hırsızlıkları arşa çıkmış bu aile hakkında ne yaptınız? Kendisiyle ilgili 100'e yakın şikâyetimiz oldu. 55 tanesinde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verildi. 11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verildi. 11 tanesinde iddianame düzenlendi.

Hiçbir dosyada adli yaptırım veya tutuklama kararı olmadı. Her nasılsa bizim bütün yaptığımız şikâyetler aynı bilirkişiye gitti. Kamu zararı kaç para olursa bunları gözaltına alıp tutuklarsınız? Herkes adil biçimde yargılansın."

Ne oldu?

ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerle ilgili kamu zararı iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün sabah mevcut ve eski belediye yetkilileri dâhil 13 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 kişiye "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltildiği ifade ediliyor.

