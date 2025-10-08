ABB'ye konser soruşturmasında iddianame hazırlandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi raporlarının incelemeleri sonucunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 32 konser organizasyonu için yapılan hizmet alımlarında toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında kamu zararı oluştuğu saptandı.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Şüphelilere 'zimmet' suçundan iddianame hazırlandı

Gözaltına alınan 14 kişiden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç. tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin iddianame hazırlandı. Şüphelilere 'zimmet' suçundan iddianame hazırlandığı aktarıldı.