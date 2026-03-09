ABD, Adana Konsolosluğu’nu tahliye etme kararı aldı

Orta Doğu’da ABD ve İsrail ile İran arasında tırmanan savaşın bölgesel etkileri giderek büyürken, Washington yönetiminden Türkiye’yi yakından ilgilendiren dikkat çekici ve kaygı verici bir güvenlik uyarısı geldi.

ABD Dışişleri, Adana'da bulunan konsolosluk çalışanları ve ailelerine şehri derhal terk etmeleri talimatını verdi. Ayrıca Amerikan vatandaşlarına Güneydoğu bölgesine seyahat etmemeleri, bölgede bulunanların ise ivedilikle çıkmaları söylendi. Halk TV'nin aktardığına göre, gerekçe olarak "silahlı çatışma ihtimali ve keyfi gözaltı riski" olduğu öne sürüldü.

Adana Konsolosluğu için kritik çağrı

Alınan bilgiler ışığında Washington yönetimi, Adana'da görev yapan ABD Konsolosluğu çalışanları ile onların aile üyelerine "şehri terk etmeleri" yönünde kesin bir talimat gönderdi.

ABD'nin bölgedeki en kritik diplomatik ve askeri (İncirlik Üssü'ne yakınlığı sebebiyle) merkezlerinden biri olan Adana'daki bu kısmi tahliye kararı, savaşın bölgesel yayılma riskinin Washington tarafından ne kadar ciddiye alındığını gösterdi.

Bölgede artan siyasi ve askeri gerilim nedeniyle güvenlik riski

ABD makamları, personelin ve vatandaşların acil şekilde bölgeden ayrılması çağrısına üç temel gerekçe gösterdi. Bunların başında bölgede artan siyasi ve askeri gerilim nedeniyle güvenlik riskinin yükselmesi yer aldı. Ayrıca sınır hatlarında veya çevre ülkelerde yaşanabilecek olası sıcak çatışmaların bölgeyi daha da tehlikeli hale getirebileceği vurgulandı.