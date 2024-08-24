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ABD Ankara Büyükelçisi Flake’ten 15 Temmuz itirafı!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Türkiye'yi desteklemede yavaş kaldıklarını itiraf etti. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığını, ancak Rusya Devlet Başkanı Putin'in aradığını belirten Flake, "Bu, bizi bir süre rahatsız etti" dedi.

Haber Merkezi
AA
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ABD Ankara Büyükelçisi Flake’ten 15 Temmuz itirafı!
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3 yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona erecek olan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flak, Politico dergisine yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki durum da dahil çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

"15 Temmuz 2016'da Türkiye'yi desteklemekte yavaş davrandık"

ABD'nin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını belirten Flake, "O dönemde ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığına ama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aradığına dair eleştiriler vardı. Bu, bizi bir süre rahatsız etti." ifadesini kullandı.

"Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teşekkür etmek için aradı ama Putin aramadı, bir tersine dönüş yaşadık"

Türkiye'nin 1 Ağustos 2024'te ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren rehine takası sürecindeki rolüne işaret eden Flake, "Lojistiği Türkler yaptı. 7 ülke, 7 uçak Ankara'ya geldi ve gerçekten harika bir iş çıkardılar. Bu sefer söylenen şuydu; ABD Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teşekkür etmek için aradı ama Putin aramadı. Bir tersine dönüş yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Flake, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin de Türkiye gibi bölgesel aktörler garantör olarak veya Gazze'nin yeniden inşasında rol oynamadan Gazze'deki duruma uzun vadeli bir çözüm hayal etmenin zor olduğunu vurguladı.

"Türkiye, vazgeçilmez ortak" vurgusu

Flake, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay verme sürecinde Ankara'ya yönelik F-16 satışı için ABD'li senatörler Ben Cardin, Jim Risch, Michael McCaul, Gregory Meeks ile telefon görüşmeleri yaptığını ve onları ikna ettiğini belirtti.

"Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu bilen iyi niyetli insanların varlığına" dikkati çeken Flake, "Dünya barış içindeyken Türkiye sadece coğrafi olarak önemli bir konumda ama dünya bir çalkantı içindeyse Türkiye o zaman çok daha önemli." ifadesini kullandı.

Flake'den bir sonraki ABD büyükelçisine tavsiyeler

Flake, bir sonraki ABD büyükelçisine "Bu ilişkiyi geliştirmek için her cephede çalışmaya devam edin. Çünkü şunu söyleyebilirim ki Türkiye vazgeçilmez bir müttefik ve biz onlara her zaman böyle davranmadık. Fakat öyleler ve büyüyen bir bölgesel güç. NATO'da bizden sonra en büyük ikinci orduya sahipler. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapmalıyız." tavsiyelerinde bulundu.

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