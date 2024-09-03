ABD askerlerine saldırı soruşturmasında yeni gelişme: 10 kişi tutuklandı

İzmir'de, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personelin başına çuval geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 kişiden 10'u tutuklandı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 15 zanlı, ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi. Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alındı.

Valilik açıklaması

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında TGB üyesi 2’si kadın, 13’ü erkek 15 kişilik grubun ABD vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır.”

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, "USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz" denildi. Reuters haber ajansına konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü, olaydan dolayı "rahatsız" olduklarını ancak "Türk polisinin konuyu ciddiye almasını" takdir ettiklerini söyledi.