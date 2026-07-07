NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Trump Ankara'ya geldi, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı! Trump açıkladı: CAATSA yaptırımları kalkacak

NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri için geri sayım bitti. 36'ncı ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyeti taşıyan Air Force One uçağı, Ankara'daki yenilenen Etimesgut Havalimanı'na indi.

Trump, havalimanında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

ABD Başkanı Trump'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. İki lider tören alanına ilerlemeden hemen önce ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan, Trump'ı Beştepe'de törenle karşıladı

Resmi karşılama töreninin ardından ABD Başkanı, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Trump’a protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Trump tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Ayrıca, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Daha sonra ise Erdoğan ve Trump merdivenlerde Türkiye ve ABD bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

Erdoğan ve Trump ikili görüşme gerçekleştirecek. İkilinin daha sonra ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

Trump'tan Erdoğan'a: Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump, "Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. Türkiye, liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü bir ülke haline geldi. Cumhurbaşkanı’na büyük saygı duyuyorum. Bu gerçekten de iki ülkenin faydasına. Şu anda Türkiye ile ilişkilerimizin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Toplantı, dostumun güçlü lider olduğu Türkiye’de düzenlenmemiş olsaydı, muhtemelen buna katılmazdım" dedi.

Trump, "Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. F-35 konusunu ele alacağız" diye konuştu.

"CAATSA yaptırımları kalkacak"

Trump, ayrıca "CAATSA yaptırımlarını kaldırabileceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini de kullandı.

Erdoğan: 5 uçağın da sözünü aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz gayreti içindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına adım atalım diye çalışıyoruz" dedi.

F-35 konusunda da açıklama yapan Erdoğan, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce görüştük ve biz 5 uçağın da sözünü aldık. F-35'le ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. İnşallah F-35 konusunda bu Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri de değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.

NATO'da iki önemli ülke olarak Liderler Zirvesi'nden dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

Trump: Erdoğan davet ettiği için geldim

Son dönemde NATO'nun Avrupalı müttefikleriyle ilişkilerinde gerilim yaşayan Trump, zirveye katılma kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine aldığını birçok kez dile getirmişti.

Erdoğan-Trump zirvesinde gözler savunma sanayi gündeminde

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki savunma sanayi iş birliği başta olmak üzere birçok kritik başlığın ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olma beklentisi, milli muharip uçak KAAN için F110 motorlarının tedariki, NATO'nun geleceği ve müttefiklerin savunma harcamaları konularının gündeme gelmesi öngörülüyor.

Trump'ın Ankara mesaisi yoğun

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından NATO Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenecek resmi akşam yemeğine katılması bekleniyor.

Zirvenin ikinci gününde ise Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ayrı ayrı ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

Programını basın toplantısıyla tamamlaması beklenen Trump'ın, ardından Ankara'dan ayrılması planlanıyor.