ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Balıkesir’de Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı envanterinde bulunan uçak, 25 Şubat 2026 günü saat 00.50 sularında icra edilen görev uçuşu sırasında kaza yaptı. Kazada pilot şehit oldu.

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde meydana gelen olayın ardından otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etti

Trump Türkiye'ye başsağlığı diledi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan halkı adına Türkiye’ye başsağlığı mesajı iletti.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald J. Trump ve Amerikan halkı adına, bugün Balıkesir'de hayatını kaybeden Türk Hava Kuvvetleri pilotunun ailesine en içten taziyelerimi sunarız. Bu yas döneminde müttefikimiz ve NATO ortağımız Türkiye ile Türk halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.