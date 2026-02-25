ABD Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçağı kaza kırıma uğradı. Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. ABD Başkanı Donald Trump adına Türkiye'ye başsağlığı mesajı geldi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack sosyal medya hesabından mesajı iletti.
Balıkesir’de Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı envanterinde bulunan uçak, 25 Şubat 2026 günü saat 00.50 sularında icra edilen görev uçuşu sırasında kaza yaptı. Kazada pilot şehit oldu.
İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde meydana gelen olayın ardından otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etti
Trump Türkiye'ye başsağlığı diledi
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan halkı adına Türkiye’ye başsağlığı mesajı iletti.
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald J. Trump ve Amerikan halkı adına, bugün Balıkesir'de hayatını kaybeden Türk Hava Kuvvetleri pilotunun ailesine en içten taziyelerimi sunarız. Bu yas döneminde müttefikimiz ve NATO ortağımız Türkiye ile Türk halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.
On behalf of President Donald J. Trump and the American people, I offer our heartfelt condolences to the family of the Turkish Air Force pilot killed today in Balıkesir. We stand with our Ally and NATO partner Türkiye and the Turkish people during this time of mourning.— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) February 25, 2026