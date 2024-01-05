ABD: Blinken'in Türkiye görüşmesi kolay olmayacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Gazze savaşıyla ilgili Türkiye’yi de kapsayan bir haftalık diplomasi turuna çıktı. Blinken’ın ziyaretinde, Gazze’deki çatışmaların yayılmasını önlemek için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Blinken, bir haftalık bölge turu çerçevesinde İsrail ve Batı Şeria'nın yanı sıra Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret edecek.

Bölge turu, 7 Ekim'deki terör saldırılarından bu yana Blinken’ın Ortadoğu'ya gerçekleştirdiği dördüncü ziyaret olacak.

Çok duraklı ziyaret, yaklaşık üç aydır devam eden çatışmanın Gazze'nin ötesine geçerek İsrail işgali altındaki Batı Şeria'yı, Lübnan-İsrail sınırındaki Hizbullah güçlerini ve Kızıldeniz nakliye yollarını da içine alacağı endişelerinin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

"Bu ziyarette her görüşmenin kolay olmasını beklemiyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller gazetecilere yaptığı açıklamada, Blinken'in bölgedeki tarafların çatışmanın genişlemesini önlemek için atabilecekleri belirli adımları ele alacağını söyledi.

Miller, "Bu çatışmanın Gazze'nin ötesine yayılması hiç kimsenin, ne İsrail'in, ne bölgenin, ne de dünyanın çıkarınadır" dedi.

Miller ayrıca Blinken'in Gazze'ye insani yardımın arttırılmasına yönelik acil tedbirleri ve Hamas tarafından kaçırılan rehinelerin geri getirilmesine yönelik çabaları da ele alacağını sözlerine ekledi.

Blinken’ın bu ziyarette Gazze'ye yönelik insani yardımın büyük ölçüde arttırılmasına yönelik acil tedbirleri görüşeceğini kaydeden Miller, "ABD, Filistin halkına insani yardımın ulaştırılmasında kritik bir rol oynamıştır ancak koşullar son derece zor olmaya devam ediyor. Bakan, insani yardım kuruluşlarının gıda, su ve ilaç dağıtımının yanı sıra ticari malların Gazze'nin tüm bölgelerine girebilmesi için güvenli erişimin genişletilmesi ve sürdürülmesinin zorunluluğunu vurgulayacak" dedi.

Miller, “Bu ziyarette her görüşmenin kolay olmasını beklemiyoruz. Elbette bölgenin karşı karşıya olduğu zor konular ve ilerde alınması gereken zor kararlar var. Ancak Bakan Blinken bu konuların çözümüne yönelik diplomatik çabalara ABD’nin liderlik etmesi gerektiğine inanıyor” ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO'ya katılımına onay süreci de gündemde olacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken’ın bölge turunun Türkiye durağında Türk mevkidaşıyla, Ankara’nın İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasına yönelik son adımları ele almayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Miller, Yunanistan hükümetiyle görüşmesinde de Ukrayna'ya verdikleri destek ve bölgesel deniz güvenliğinin korunmasına ilişkin konuların yanı sıra, ikili ve bölgesel işbirliğinin de gündeme geleceğini belirtti.

Bu arada Türk diplomatik kaynakları, Blinken'ın bu akşam İstanbul'a geleceğini ve yarın hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini bildirdi.