ABD Büyükelçiliği önüne kefenlenmiş bebek maketi bırakıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemde kalabalık, "katili biliyoruz" yazılı ve ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklamalarda bulunan Mazlum-Der Ankara Şube Başkanı Osman Yurt, Ankara'daki STK'lar olarak Gazze'de binlerce çocuğun ve bebeğin ölmesine sessiz kalmamak için toplandıklarını aktardı.

Yurt, "Dünyanın gözleri önünde insanlar, binalar yok ediliyor. Dünyanın en vahşi silahları ile binalar yok ediliyor. Hastaneler bombalanıyor, çocuklar yaralıyken bile kurtulamıyorlar. Bu çocukların ölümünü denetleyen ve seyreden ABD büyükelçiliği önündeyiz. Çocuklar için susmayacağız." diye konuştu.

Açıklamaların ardından bazı STK temsilcileri, beyaz bir kefene sarılmış ve kırmıza boyanmış bir bebek maketini, ABD büyükelçiliği önüne bıraktı.

Eylemciler, maketin bırakılmasının ardından İsrail aleyhine atılan sloganların ardından dağıldı.