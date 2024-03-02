ABD Büyükelçisi Flake'den 'Batman' esprisi: Hâlâ Gotham’ı arıyoruz
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, Batman ilinin tabelasıyla poz vererek "Batman" filmine gönderme yaptı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, Batman'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.
Flake, Batman ilinin tabelasıyla poz vererek "Batman" filmine gönderme yaptı.
Sosyal medyadaki hesabında, eşi Cherly Flake birlikte fotoğrafını paylaşan büyükelçi, “Türkiye’deki favori şehirlerimizden Batman’a geldik. Hâlâ Gotham’ı (Batman karakterinin yaşadığı hayali şehir) arıyoruz” dedi.
Eşi ile Türkiye turu yapan Flake, Batman'ın ardından eşiyle Mardin’e geçti.