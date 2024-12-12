  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
Takip Et

Bakanlık tarafından yapılan açıklama "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 12-13 Aralık 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır." ifadesine yer verildi.

Blinken, cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi, Suriye’deki son gelişmeler ve iki ülkenin bölgeye yönelik politikaları olacak.

FBI Direktörü Wray, Trump göreve başlamadan görevinden istifa etme kararı aldıFBI Direktörü Wray, Trump göreve başlamadan görevinden istifa etme kararı aldıDünya

 

Bakan Uraloğlu açıkladı: 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi hazırlanacakBakan Uraloğlu açıkladı: 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi hazırlanacakGündem

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ve Etiyopya arasında yeni başlangıcın ilk adımını attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ve Etiyopya arasında yeni başlangıcın ilk adımını attık
Memişoğlu'ndan yenidoğan çetesi açıklaması: Elinizde belge varsa neden savcılarla paylaşmadınız?
Memişoğlu'ndan yenidoğan çetesi açıklaması: Elinizde belge varsa neden savcılarla paylaşmadınız?
Bakan Uraloğlu açıkladı: 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi hazırlanacak
Uraloğlu açıkladı: 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi
Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Kandilli duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Suriyelilerin dönüşü İstanbul'da 6 ilçede kiraları yüzde 30 düşürebilir
Suriyelilerin dönüşü İstanbul'da 6 ilçede kiraları yüzde 30 düşürebilir
İBB, İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri'ne tahsis edilen taşınmazları geri aldı
İBB, İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri'ne tahsis edilen taşınmazları geri aldı