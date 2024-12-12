ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklama "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 12-13 Aralık 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır." ifadesine yer verildi.

Blinken, cuma günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesi, Suriye’deki son gelişmeler ve iki ülkenin bölgeye yönelik politikaları olacak.