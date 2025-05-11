ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Türkiye'ye geliyor!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Marco Rubio’nun Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Rubio’nun 14-16 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek NATO Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacağı belirtildi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nin hazırlıkları, Antalya'da gerçekleştirilecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na (NATO iFMM) ev sahipliği yapacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, NATO üyesi 32 müttefikin temsil edileceği toplantı 14-15 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları, NATO zirveleri öncesinde müttefik bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlamakta. Bu çerçevede, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nin hazırlıkları, Antalya'da gerçekleştirilecek bu toplantıda müttefik dışişleri bakanları tarafından ele alınacak.

Toplantı kapsamında müttefik dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelmeleri öngörülüyor.