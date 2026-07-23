ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran'a: Bedeli her gece artacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın anlaşmaya hazır görünmediğini belirterek, ülkenin "uyanıp tutumunu değiştirene kadar" ödeyeceği bedelin her gece artacağını söyledi.

Rubio, Husilerin saldırılarını durdurmasını umduğunu ifade ederken, grubun İran tarafından kandırıldığını savundu.

Suudi Arabistan ile nükleer iş birliği mesajı

Suudi Arabistan'ın ABD için önemli bir stratejik ortak olduğunu vurgulayan Rubio, Riyad ile sivil nükleer iş birliği anlaşmasına varılmasının makul olduğunu belirtti.

Olası bir anlaşmanın güvenlik ve denetim hükümleri içereceğini kaydeden Rubio, ABD'nin sivil nükleer iş birliği alanında tercih edilen ortak olmayı hedeflediğini ve bu tür fırsatları sürekli değerlendirdiğini ifade etti.

Ukrayna için yeni öneri çağrısı

Rusya-Ukrayna savaşını "son derece kanlı" olarak nitelendiren Rubio, Ukrayna'nın ağır bedeller ödediğini söyledi.

Savaşın sona erdirilmesi için yapıcı rol üstlenmeye hazır olduklarını belirten Rubio, kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılabilmesi adına yeni öneri ve fikirlere ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Rubio ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iyi ve açık sözlü bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Küba yönetimini eleştirdi

Rubio, Küba halkının daha iyi yaşam koşullarını hak ettiğini belirterek, Küba yönetiminin ekonomiyi nasıl yöneteceğini bilmediğini savundu.