ABD Dışişleri Bakanlığı: Rubio-Fidan görüşmesinde Gazze ve Rusya konuşuldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio arasındaki görüşmede, başta Gazze'deki ateşkes ve Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, dün Washington'da gerçekleştirilen görüşmeye dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Rubio, Başkan Trump'ın tüm NATO müttefiklerine Rus enerjisi alımını durdurma çağrısını yineledi" denildi.

ABD tarafının açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek Gazze'deki ateşkes ve bölgede istikrarı sağlamak için atılacak adımları görüştü. Bakan ve Dışişleri Bakanı, kalıcı bir barışın sağlanması için yapılan çabalara verdikleri desteği yinelediler. Bakan Rubio ayrıca, Ukrayna'da devam eden savaşı sona erdirmek için Başkan Trump'ın tüm NATO müttefiklerine Rus enerjisi alımını durdurma çağrısını yineledi."

Fidan'ın ABD ziyareti

Hakan Fidan, Ahmed el Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü gün için Washington'a davet edilmişti.

Beyaz Saray'da ABD Dışişleri Marco Rubio, Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın da bulunduğu uzun bir toplantı gerçekleştirmişti.

Fidan, bu toplantıya daha sonra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığını bildirmişti.

Türkiye'nin Suriye'yle ilgili genel görüşlerini ve ABD ile iş birliğini görüştüklerini anlatan Fidan, "Özellikle Suriye'nin güneyinde, kuzeyinde ve diğer yerlerdeki sorun alanları daha iyi nasıl yönetilebilir? Sezar Yasasıyla ilgili çalışmalar nasıl yapılabilir? Onlara detaylı bakma imkanımız oldu. Görüşlerimizi, pozisyonlarımızı ortaya koyduk" demişti.

Fidan ayrıca, "Suriye'nin gerek kuzeyi, gerek kuzeydoğusu, gerek güneyi. Buradaki problemler eğer dikkatle yönetilmezse, ülkenin tamamıyla bölgesel bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne yönelik bir sıkıntının ortaya çıkma ihtimali var. Bunu Amerikalıların anladıklarını da görüyorum. Altın oranı bulmak için büyük bir gayret var. Aynı zamanda kimseye de tehdit olmamaları gerekiyor. Bu yönde de ciddi konuşmalar oldu, görüş alışverişlerinde bulunduk" demişti.

Fidan, Witkoff ve Barrack ile ayrı bir toplantıya devam ettiklerini belirterek, Witkoff'un sorumlu olduğu Filistin dosyasındaki birçok konuyu Gazze'de kabul edilen "ateşkes" ile ilgili sorunları ele aldıklarını bildirmişti. Fidan, Witkoff ile Rusya-Ukrayna konusunda da uzun görüşmeler yaptıklarını dile getirmişti.