ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in liderliğindeki heyet, saygı duruşunda bulundu, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Caine, heyet adına Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük ve seçkin lideri Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğum derin saygı ve hayranlık nedeniyle, Amerikan halkının bir temsilcisi olarak Türk milletine ve bu büyük lidere saygılarımı sunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum."