ABD Hazine Bakanı Bessent: İran savaşı için kaynaklarımız yeterli

NBC News bünyesindeki "Meet the Press" programında konuşan Bessent, ordunun gelecekte tam teşekküllü şekilde desteklenmesini sağlamak amacıyla Kongre’den ek ödenek istendiğini ifade etti. Bu süreçte herhangi bir vergi artışına gidilmeyeceğini kesin bir dille reddeden Bakan, savaşın finansmanı için halka ek yük getirilmeyeceğini vurguladı.

Bessent, miktarı teyit etmeden talebi savundu. Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun onaylaması için henüz resmi bir talep göndermedi; yönetim rakamın değişebileceğini belirtti.

Bessent, "Bu savaşı finanse edecek bol miktarda paramız var. Bu ek bir ödenek. Başkan Trump ilk döneminde yaptığı gibi şimdi ikinci döneminde de orduyu güçlendiriyor ve ileriye dönük iyi stoklanmasını sağlamak istiyor" dedi.