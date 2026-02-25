ABD-İran gerilimi | Türkiye’deki NATO uçakları İran’ı izliyor

ABD'nin İran'a saldırabileceğine dair beklentiler güçlenirken Türkiye'de konuşlu NATO uçaklarının İran hava sahasını izlediği iddia edildi.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in haberine göre, NATO'nun Türkiye'deki hava gözetim kapasitesi Rusya'dan İran'a kaymış durumda.

"Konu hakkında bilgi sahibi kişiler", Konya'da konuşlu gözlem uçakları AWACS'ların İran'ı gözetlemek üzere yaptığı uçuşların sıklığının arttığını belirtti.

Olası göç akınına karşı hazırlık iddiası

Haberde Ankara'nın, İran'a saldırı durumunda yaşanabilecek olası göç akınına karşı hazırlık yaptığı da belirtildi.

Türkiye'nin, İran sınırında göçmenleri ağırlamak üzere kamplar kurmayı veya mültecilerin Türkiye'ye geçişini en baştan engellemek için İran topraklarına girilmesini değerlendirdiği öne sürüldü.

Ancak Türk askerinin sınırı geçerek bir "tampon bölge" oluşturması seçeneği ancak İran'da ciddi bir güç boşluğu ve kargaşa oluşması halinde değerlendirilecek ileri bir adım olarak görülüyor.

Haberde söz konusu kaynakların isimleri gizli tutulurken, NATO veya Türk hükümetinden yetkililer mi olup olmadıklarına dair de herhangi bir ayrıntı verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump "nükleer programı ve uzun menzilli füzelerden" vazgeçmediği için İran'a saldırıyı değerlendirdiği söylerken, Pentagon'a yakın kaynaklar Amerikan ordusunun haftalar sürebilecek uzun bir müdahaleye hazırlandığı yorumlarını yapıyor.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, ABD İran yakınlarına onlarca savaş uçağı ve iki uçak gemisi yönlendirmiş durumda. Son birkaç günde Ortadoğu ve Avrupa'daki Amerikan üslerine çok sayıda hava aracı ulaştı.

Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkeleri ABD'nin İran'a olası saldırısına karşı olduklarını açıkça dile getiriyor.