ABD-İran hattında diplomasi arayışı: Katar Başbakanı Tahran'a gidiyor

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Katar Başbakanı, ABD ile İran arasında ekonomik baskının artırılmasına ilişkin gerilimin sürdüğü bir dönemde diplomatik temasları yeniden başlatmak amacıyla perşembe günü Tahran’ı ziyaret edecek.

İran’ın Körfez’deki komşusu ve ABD’nin müttefiki olan Katar, savaşın tarafları arasında bugüne kadar diplomasi yürütürken, haziranda çatışmaların kısa süreli olarak durmasını sağlayan ateşkesin sağlanmasında da rol oynadı.

Ziyaret, savaşın altıncı ayına yaklaşırken çatışmaların büyük ölçüde durduğu ancak taraflar arasında diplomatik bir ilerleme sağlanamadığı bir dönemde gerçekleşecek. Görüşmelerin en önemli başlıklarından biri ise küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı olacak.

Hürmüz'den petrol geçişi 5 milyon varile geriledi

Savaş öncesinde günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün geçtiği boğazdaki petrol taşımacılığı, son verilere göre pazartesi günü 5 milyon varile kadar geriledi. Bu, son üç ayın en düşük seviyesi oldu.

İran Devrim Muhafızları çarşamba günü İran ve Umman’ın boğazın kullanımı ve gelirlerinin paylaşımı konusunda anlaşmaya vardığını açıklasa da üst düzey bir İranlı yetkili, iki ülkenin hâlâ anlaşmanın ayrıntıları üzerinde çalıştığını belirtti.

ABD yaptırımlarla baskıyı artırıyor

ABD’nin İran’a yönelik askeri saldırıları yaklaşık bir aydır dururken Washington, Tahran üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla İran’ın ticaret ortaklarını hedef alan yeni yaptırımlara yöneliyor.

Öte yandan İran’ın füze ve insansız hava aracı kapasitesini koruduğu ve Körfez ülkelerindeki ABD üsleri ile bölgedeki petrol tankerlerine yönelik tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü, 28 Şubat’tan bu yana Hürmüz Boğazı’nda 70 olay yaşandığını ve 19 denizcinin hayatını kaybettiğini bildirdi