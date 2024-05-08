ABD, İsrail’e bomba sevkiyatını durdurdu

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ancak ismi açıklanmayan yetkili, ABD’nin gönderilecek bombaların nerede ve nasıl kullanacağından endişe duyduğunu, sevkiyatı durdurmaya bu nedenle karar verdiğini belirtti.

Yetkili, kararın geçen hafta alındığını ve daha sonraki bir tarihte sevkiyata devam edilip edilmeyeceği konusunda henüz nihai bir karar verilmediğini de ekledi.

ABD’nin durdurduğu sevkiyatta 1800 adet 900 kilogramlık bomba ile 1700 adet 225 kilogramlık bomba yer alıyordu.

Amerikalı yetkili, sevkiyatların geçen ay onaylanan İsrail'e 17 milyar dolarlık askeri yardım paketiyle ilgisi olmadığını, ancak "daha önce tahsis edilen fonlardan çekildiğini" vurguladı.

ABD Kongresi geçen ay, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a güvenlik yardımı sağlayacak 95 milyar dolarlık paketi onaylamıştı. Bu miktarın 17 milyar doları İsrail'e ayrılmıştı.

Görüş ayrılıkları artmaya başladı

ABD, yakın müttefiki İsrail’e uzun yıllardır büyük askeri yardım yapıyor. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de 1200 kişinin ölümüne ve yaklaşık 250 kişinin militanlar tarafından rehin alınmasına neden olan saldırısının ardından bu yardımlar daha da hızlanmıştı.

Ancak son bomba sevkiyatının durdurulması kararı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hükümeti ile İsrail'i Gazze'deki masum sivillerin hayatlarını korumak için daha fazlasını yapmaya çağıran Başkan Joe Biden yönetimi arasında gün ışığına giderek daha fazla çıkan görüş ayrılığının çarpıcı bir göstergesi olarak yorumlandı.

Biden yönetiminin, İsrail'in Amerikan askeri yardımlarını kullanırken uluslararası hukuka uyup uymadığına dair Kongre'ye bu hafta bir rapor sunması bekleniyor. Raporda İsrail'in insani yardım girişine izin verip vermediği de sorgulanıyor. İsrail aleyhine çıkacak bir kararın, Biden üzerindeki İsrail ordusuna silah ve para akışını engelleme baskısını arttırması bekleniyor.

İsrail Refah Sınır Kapıs'nı ele geçirmişti

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi’nin Mısır sınırındaki, yardım girişlerinin yapıldığı Refah Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirmişti. İsrail şehrin doğusuna hava operasyonları düzenliyordu.

Refah şehrinde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla sivil bulunurken, İsrail hafta başında Filistinliler'den şehri terk etmelerini istemişti. Batı, İsrail'in Refah'a kara operasyonuyla ilgili insani bir felakete neden olacağı gerekçesiyle endişeli.

Hamas'ın İsrail sınırını aşarak geçen yıl 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda 1200 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi de rehin alınmıştı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı misilleme saldırılarında ise Filistin sağlık yetkililerine göre şimdiye kadar çoğu çocuk ve kadın 34 binden fazla kişi hayatını kaybetti.