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ABD: Odak noktamız NATO ittifakına katılmaya hazır olan İsveç

ABD, Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, üyeliğin, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki bir mesele olduğuna işaret edilerek, "Odak noktamız, NATO ittifakına katılmaya hazır olan İsveç."

Haber Merkezi
AA
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ABD, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma arzusunu her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu her zaman destekledi ve desteklemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Üyeliğin, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki bir mesele olduğuna işaret edilen açıklamada, "Odak noktamız, NATO ittifakına katılmaya hazır olan İsveç." değerlendirmesinde bulunuldu.

 

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