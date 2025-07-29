ABD, Rusya'ya ambargoya hazırlanıyor: Türkiye nasıl etkilenir?

28 Temmuz'da İskoçya'da konuşan ABD Başkanı Trump, ateşkes konusunda bir ilerleme sağlanamadığı için daha fazla beklemeleri için "hiçbir neden olmadığını" söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, Rusya'ya verdiği mühleti gözden geçirdiği için Trump'a teşekkür etti.

İkincil gümrük vergisi, bir ülkeyle ticaret yapan diğer ülkelere uygulanan vergiye deniyor.

Örneğin Rusya'dan gaz veya petrol alan bir ülkenin, bunu sürdürmesi halinde, ABD'ye sattığı ürünler %100'lük gümrük vergisine tabi olacak.

Trump bu hamleyle diğer ülkelerin Rusya'dan hammadde almasının önüne geçmek istiyor.

Bir diğer hedefi de, Rusya'nın en önemli gelir kaynaklarından gaz ve petrol gelirlerini azaltmak. Fakat bu hiç kolay değil.

Avrupa Birliği (AB) ve ABD, Rusya'dan ithalatı kademeli olarak kesse de pek çok Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkesi, Rusya'dan hammadde almaya devam ediyor.

Trump'ın tehdidini hayata geçirmesi halinde, bu ülkeler zor bir seçimle karşı karşıya bırakılacak: Rusya'dan gaz ve petrol almaya devam etmek veya ABD'ye ürün satışını neredeyse imkansız kılacak bir gümrük vergisine maruz kalmak.