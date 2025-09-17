ABD turist vizesi randevuları Türk vatandaşları için 20 ay askıya alındı

ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı vize politikalarında önemli değişiklikler yaşanıyor. Türk vatandaşlarının B1/B2 turist vizeleri için randevuları 2027 yılına kadar ertelendi.

Halihazırda randevusu olanların dışında, yeni başvuru yapacak vatandaşlar için en erken tarih 2027 Haziran olarak belirlendi. Sözcü'nün haberine göre bu durum, ABD’de ailesi bulunan çok sayıda vatandaşın ciddi mağduriyetler yaşamasına yol açıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ülkelerinde de aynı durum geçerli

ABD'nin bilinçli olarak düşük tuttuğu turist kontenjanlarının sayısı son yıllarda giderek düşerken, yoğun talebe rağmen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize işlemleri için ayrılan sınır yukarı çekilmemekte. Söz konusu tartışmalı uygulama Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ülkelerinde de aynı şekilde uygulanırken, Abu Dabi'de ABD vizesi için bekleme süresi 18 aya kadar ulaştı.

İstanbul, en uzun randevu sürelerinin görüldüğü merkezlerden biri haline gelirken, ABD vizesi için süreç, DS-160 formunun doldurulması ve 185 dolarlık MRV ücretinin ödenmesi ile başlıyor.

ABD vizesi için gerekli belgeler

ABD vizesi başvurusu için gerekli belgeler arasında DS-160 onay sayfası, MRV ücret dekontu, geçerli pasaport, biyometrik fotoğraf ve mali durumu ile Türkiye’ye dönüş bağlarını gösteren evraklar bulunuyor. Mülakatın ardından onaylanan vizeler, birkaç gün içinde pasaportla birlikte teslim ediliyor.