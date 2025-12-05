ABD: Türkiye ile F-35 sorunu çözüme yakın!

ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye'ye yönelik özellikle gündemde yer alan F-35 savaş uçağı programına yönelik dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bloomberg'in haberine göre, Barrack, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşüne yönelik, kritik engelin aşılmasının çok yakın olduğunu belirtti.

Barrack, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemindeki "operasyonel uyumluluk" sorunlarını büyük ölçüde giderdiğini belirtirken, S-400'lerin kullanılmamasının kaygıları azalttığını ancak sistemin Türkiye'de bulunmaya devam etmesinin kendileri için hâlen sorun olarak görüldüğünü söyledi.

Barrack, F-36 programına geri dönüşün hızlandırıldığını ve sorunun gelecek 4 ila 6 ay içinde çözüleceğini düşündüğünü açıkladı.

Erdoğan-Trump görüşmesinde S-400’ler mi konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylül ayında yaptığı ABD ziyaretinde görüştüğü Başkan Donald Trump ile yaptıkları Beyaz Saray'daki toplantıda S-400 meselesi görüşülmüştü.

Türkiye'nin yaklaşık 10 yıl önce Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri, F-35 programından çıkarılmasına ve Türk savunma şirketlerine yönelik CAATSA yaptırımlarının uygulanmasına neden olmuştu.

ABD, S-400'lerin F-35'in gizlilik kabiliyetini tehdit ettiğini savunurken, Ankara, bu riski ortadan kaldıracak önlemler alacağını ve Rus sisteminin NATO ile entegre edilmeyeceğini vurgulamıştı.

Trump, eylül ayındaki görüşmede, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına izin vermeye yeşil ışık yaktıklarını ima etmişti.