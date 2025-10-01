ABD, Türkiye'ye en fazla tarihi eser iade eden ülke oldu

Son yıllarda en çok tarihi eseri Türkiye'ye geri gönderen ülke konumundaki ABD, 2024'ten bu yana 104 parçayı teslim etti.

Aralarında Marcus Aurelius heykeli, Roma dönemine ait 83 bronz sikke ve farklı bölgelerden çıkarılmış çeşitli arkeolojik eserlerin bulunduğu iade süreciyle birlikte, Türkiye'nin ABD'den geri aldığı kültür varlıklarının sayısı 2 bin 700'e yaklaştı.

Türkiye gazetesinden Murat Öztekin'in haberine göre geçen yıldan bugüne Lekytos görünümlü pişmiş toprak vazo, heykel başı, bronz kline, 14 adet muhtelif nesne, Bintepeler nekropol alanı kökenli bir kolye, Batı Anadolu kökenli ostotek ve kemik kalıntıları, tarihî bir çömlek, Marcus Aurelius heykeli ile son olarak Roma İmparatorluğu devrine ait olduğu tespit edilen 83 bronz sikke, ABD'den Türkiye'ye getirildi.

Bu iadelerin çoğu ise Donald Trump idaresinde gerçekleşti ve ABD'deki yeni yönetim anlayışının etkisi olarak yorumlandı.

Türkiye'nin hâlâ ABD koleksiyonlarında iade edilmesi istenen tarihî eserleri bulunuyor. Bunların başında ise Yunan işgali esnasında Sardes'ten Metropolitan Müzesine taşınan eserler geliyor.

Şimdiye kadar ABD'den beş imparator heykeli geri alınırken hakkında yakalama kararı çıkarılan özel bir koleksiyoncudaki Boubon antik şehri kökenli 2 bin yıllık imparator heykelinin iadesi için çabalar sürüyor.