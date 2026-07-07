ABD ve Avrupa'dan ortak füze üretimi hamlesi

ABD'nin, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle Raytheon tarafından üretilen AIM-120 AMRAAM füzelerinin ortak üretimi ile Lockheed Martin'in PAC-3 Patriot füzeleri için Avrupa'da bir bakım tesisi kurulmasına yönelik görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Planın hayata geçirilmesi halinde, her iki projenin de Raytheon ve Lockheed Martin'in ABD'deki üretim tesislerinde kapasite açması ve şirketlerin ülke içindeki üretim hızını artırmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Konuya yakın bir kaynak, söz konusu ülkelerin NATO'nun Ankara'da düzenlediği zirve kapsamında gerçekleştirilen NATO Sanayi Forumunda günün ilerleyen saatlerinde bir niyet beyanı imzalayacağını aktardı.

Ukrayna savaşı talebi artırdı

Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-3 füzeleri ile NASAMS hava savunma sistemleri ve F-16 savaş uçaklarından ateşlenebilen AIM-120C-8 füzeleri, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından yoğun talep görüyor.

Söz konusu mühimmatlar, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı hava savunma kapasitesinde kritik rol oynuyor.