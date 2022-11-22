ABD ve Rusya’dan Türkiye’nin Suriye operasyonuyla ilgili açıklamalar

ABD ve Rusya'dan Türkiye'nin Suriye operasyonlarına ilişkin açıklamalar yapıldı.

İstiklal Caddes'indeki terör saldırısının ardından, Türkiye haftasonu Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı başlatmıştı. Harekat sonrası dün Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep Karkamış ilçe merkezine yapılan havan atışı sonucu ise iki kişi hayatını kaybetti.

Pençe Kılıç Hava Harekatı kapsamında toplam 89 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD'nin Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıracak her türlü askeri eyleme karşı çıkmaya devam ettiğini söyledi. Sözcü dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı harekatın, İslam Devleti örgütü ile mücadele hedefi üzerinde etkisine dair endişelerini Ankara'ya ilettiklerini ekledi.

Bakanlık sözcüsü Türkiye'nin yanısıra Suriye'de destekledikleri gruplara da saldırı ve gerilimi tırmandırmama çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Rusya'dan itidal çağrısı

Rusya da Türkiye'ye Suriye'de 'aşırı' askeri güç kullanmak konusunda itidalli davranması ve gerilimin tırmanmasına izin vermemesi yönünde çağrıda bulundu.

Rus haber ajansı RIA'da yer alan habere göre Rusya'nın Suriye'de görevlendirdiği elçi olan Alexandar Lavrentyev, "Türk meslektaşlarımıza gerilimin artmasını önlemek için yalnızca kuzey ve kuzeydoğu Suriye'de değil, tüm bölgede itidalli davranma çağrısında bulunacağız" dedi.

Lavrentyev, Türkiye'nin harekatlar ile ilgili Rusya'yı öncesinde bilgilendirmediğini belirtti.

Rus TASS haber ajansında yer alan habere göre ise Lavrentyev ABD'li bir askeri birliğin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesinin, bölgede "istikrar" sağlanmasına katkıda bulunacağını söyledi.