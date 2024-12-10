ABD ve Türkiye, Suriye'de IŞİD karşıtı koalisyonu devam ettirecek

Suriye’de muhaliflerin son iki hafta içinde hızla harekete geçip Halep, Hama, Humus ve Şam’ı birkaç gün içinde ele geçirip Beşar Esat iktidarını devirmesinin ardından Türkiye ile ABD arasında da diplomatik görüşmeler yoğunlaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 10 günde üçüncü kez telefonda Suriye’deki gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın, dün yapılan son görüşme hakkında yaptığı açıklamaya göre, Blinken, Suriye’de iktidarın BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı Kararı’nın ruhuna uygun şekilde ve Suriyelilerin yürüttüğü kapsayıcı bir süreç dahilinde barışçıl yollardan devredilmesine duyulan ihtiyacı dile getirdi.

Blinken, ayrıca IŞİD’le Küresel Mücadele Koalisyonu’nun Suriye’deki misyonuna devam etmesinin ve hassas durumdaki gruplar da dahil olmak üzere sivillerin ve ülke genelindeki sivil altyapının korunmasını sağlamanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Bakan Blinken, Suriye’deki tüm aktörlerin insan haklarına saygılı olmasının ve uluslararası insancıl hukuku uygulamasının gerekliliğini de ifade etti.

Fidan’dan toprak bütünlüğü ve terör örgütleri vurgusu

VOA'nın Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise Bakan Fidan, Blinken'a Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin önemini vurguladı. Fidan, terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan istifade etmesine Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini belirtti.

Yıllardır ihmal edilmiş olan altyapının yeniden inşası için uluslararası toplumun Suriye halkına destek olmasının önemli olduğunu aktaran Fidan, insani yardımın Suriye'ye kesintisiz ulaştırılması için de çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

"IŞİD'in yeniden yapılanmasına asla izin vermeyeceğiz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra IŞİD’in Suriye’de yeniden güç kazanmasını engellemeye kararlı oldukları mesajını verdi. Blinken, “IŞİD bu dönemi kabiliyetlerini yeniden tesis etmek ve güvenli sığınaklar yaratmak için kullanmaya çalışacaktır. Haftasonu gerçekleştirdiğimiz hassas saldırıların da gösterdiği gibi, bunun olmasına izin vermemeye kararlıyız” dedi.

Suriye'de IŞİD’in 2019’da bastırılmasının ardından örgütün kalıntılarına karşı mücadele eden küresel koalisyonun içinde ABD birlikleri bulunuyor. ABD’nin askeri unsurları, Suriye’nin doğusu ve kuzeydoğusunda konuşlanmış durumda.

Blinken, dünkü konuşmasında “Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumla ilgili olarak bölgedeki ortaklarımızla yakın temas halindeyiz ve tüm taraflara gerilimi tırmandırmama ve sivil nüfusu koruma ihtiyacının altını çiziyoruz” mesajı da verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye’de Beşar Esat'ın devrilmesinden sonra IŞİD’in yeniden güç kazanmasını engellemeye kararlı olduklarını söyledi.

ABD birlikleri Fırat nehrinin batısındaki Münbiç kasabası yakınlarında varlık göstermiyor. Münbiç’te uzun süredir SDG güçleri hakimdi. Ancak Heyet Tahrir el Şam öncülüğündeki grupların Şam’a doğru ilerlemesinin ardından Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) da Münbiç’e doğru saldırı başlatarak bölgeyi SDG güçlerinden aldığına yönelik haberler çıktı. Haberlerde SDG ile SMO ile çatışmaya devam ettikleri belirtildi.

ABD, SDG'den vazgeçmiyor

Türkiye, ABD'nin SDG ile ittifakına uzun süredir itiraz ediyor ve SDG güçlerinin çoğunun hem Ankara hem de Washington’un terör örgütü listesindeki PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG birlikleri olduğunu savunuyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dünkü basın toplantısında SDG ile SMO arasındaki çatışmalarla ilgili, gerilimin tırmandırılmaması çağrısı yaptı. Miller, “Hiç kimsenin bu istikrarsızlık döneminden faydalanarak Suriye içinde kendi konumunu güçlendirmeye çalıştığını görmek istemiyoruz. Bölgedeki tüm ilgili taraflara bunu açıkça ifade ediyoruz. SDG'nin IŞİD'e karşı mücadeleyi yürütmek ve IŞİD savaşçılarının tutulduğu hapishanelerin güvenliğini sağlamak gibi önemli görevlerini göz önünde bulundurduğunuzda, bu önemli görevlerinden hiçbir şekilde uzaklaşmalarını istemiyoruz” dedi.