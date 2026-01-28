ABD vizesinde yeni dönem: Sosyal medyaya gizlilik ayarları şartı getirildi

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, vize başvurularına yönelik yeni bir uygulamayı devreye alacağını açıkladı. Yapılan duyuruya göre, 15 Aralık 2025’ten itibaren F, M, J, H-1B ve H-4 kategorilerinde vizeye başvuracak kişilerden, sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını “herkese açık” hale getirmeleri istenecek. Büyükelçilik, bu düzenlemenin başvuru süreçlerinde yapılacak güvenlik ve kimlik incelemelerinin bir parçası olacağını bildirdi.

Sosyal medyada 'herkese açık' olma şartı

Büyükelçiliğin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama, "15 Aralık 2025 tarihinden itibaren, ABD kanunları uyarınca; F, M ve J türü göçmen olmayan vize kategorilerinin yanı sıra, H-1B veya H-4 vizesine başvurularda da kimlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ne girişe uygunluk tespitini mümkün kılacak inceleme sürecini kolaylaştırmak için tüm başvuru sahiplerinin tüm sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık olarak değiştirmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.