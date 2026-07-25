ABD'de bir evde 6'sı çocuk 8 kişi ölü bulundu
ABD'nin Michigan eyaletinde bir evde çıkan yangının ardından, bazılarında kurşun izlerine rastlanan 6'sı çocuk 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yetkililer, Michigan'ın Grand Haven bölgesindeki bir evde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Söz konusu yangının ardından eve giren yetkililer, 6'sı çocuk olmak üzere 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.
Çocukların yaşlarının 5 ila 15 arasında değiştiğini belirten yetkililer, hayatını kaybedenlerin bazılarında kurşun yaralarının olduğu bilgisini paylaştı.
Yetkililer, evde yaşayan herkesin hayatını kaybetmiş olduğuna ve yangının "kasıtlı" çıkarıldığı ihtimalinin üzerinde durulduğuna işaret etti.