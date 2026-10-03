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ABD'de irtibatın kesildiği uçak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Atlas Okyanusu'nda yer alan Bermuda'dan ABD'nin Boston kentine giden ve 6 kişiyi taşıyan uçakla irtibatın kesilmesi sonucu ABD Sahil Güvenliği, arama kurtarma operasyonu başlattı.

Haber Merkezi
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ABD'de irtibatın kesildiği uçak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
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ABD Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, Federal Havacılık İdaresi (FAA), içinde 6 kişinin bulunduğu "Gulfstream G100" ile irtibatın kesildiğini bildirdi.

Uçaktakiler için havadan ve denizden Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket bölgesi açıklarında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Söz konusu uçak, Bermuda'daki L.F. Wade Uluslararası Havalimanı'ndan, Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'na gidiyordu.